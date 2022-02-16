Миллиардер Рыбаков призвал отменить все льготы для россиян

Миллиардер Рыбаков призвал отменить все льготы для россиян
Фото: Allexander Makarov/Russian Look/www.globallookpress.com
Челябинский олигарх предложил платить работающим гражданам по 100 тысяч рублей в месяц

Власти России должны отменить любые государственные льготы, а вместо них поднять гражданам зарплаты. С таким призывом выступил челябинский миллиардер Игорь Рыбаков на своем ютуб-канале.

"Я за то, чтобы все эти деньги, которые в льготах, перекочевали к людям, но под другим соусом. Во всем мире это делается путем снижения сектора льготируемых граждан и повышения минимального уровня оплаты труда", – сообщил олигарх.

По его словам, у россиян нужно искоренить иждивенческую ориентацию. Льготы он предложил сохранить только для больных и инвалидов.

Рыбаков считает правильным обеспечить всем минимальную зарплату –  по 100 тыс руб в месяц. В таком случае, прогнозирует бизнесмен, товары подорожают, однако у граждан будут на них денежные средства.

В комментарии под видеообращением миллиардера у него поинтересовались, платит ли он сам в своей компании по 100 тыс руб.

"Может просто часть людей, которые сейчас вас смотрят, просто работают не там", – задумался пользователь с ником alex rus.

Ранее в сентябре 2021 года первый зампред Центробанка Сергей Швецов "прославился" своим заявлением о том, что уже вышедшим на пенсию россиянам помогать уже поздно. Он призвал сограждан, кому еще только предстоит выход на заслуженных отдых, позаботиться о пенсионном обеспечении самостоятельно. В середине января стало известно, что господин Швецов 21 марта уходит в отставку.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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