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Власти России должны отменить любые государственные льготы, а вместо них поднять гражданам зарплаты. С таким призывом выступил челябинский миллиардер Игорь Рыбаков на своем ютуб-канале.
"Я за то, чтобы все эти деньги, которые в льготах, перекочевали к людям, но под другим соусом. Во всем мире это делается путем снижения сектора льготируемых граждан и повышения минимального уровня оплаты труда", – сообщил олигарх.
По его словам, у россиян нужно искоренить иждивенческую ориентацию. Льготы он предложил сохранить только для больных и инвалидов.
Рыбаков считает правильным обеспечить всем минимальную зарплату – по 100 тыс руб в месяц. В таком случае, прогнозирует бизнесмен, товары подорожают, однако у граждан будут на них денежные средства.
В комментарии под видеообращением миллиардера у него поинтересовались, платит ли он сам в своей компании по 100 тыс руб.
"Может просто часть людей, которые сейчас вас смотрят, просто работают не там", – задумался пользователь с ником
alex rus.
Ранее в сентябре 2021 года
первый зампред Центробанка Сергей Швецов
"прославился" своим
заявлением о том, что уже вышедшим на пенсию россиянам помогать уже
поздно.
Он призвал сограждан, кому еще только предстоит выход на заслуженных отдых,
позаботиться о пенсионном обеспечении самостоятельно.
В середине января стало известно, что господин Швецов
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