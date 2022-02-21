Повторение 90-х: россияне могут лишиться своих сбережений

Повторение 90-х: россияне могут лишиться своих сбережений
Фото: pixabay.com
Эксперт выступил с предупреждением для народа

Экономист Михаил Хазин полагает, что россияне в ближайшее время могут столкнуться с конфискацией своих сбережений. Свой прогноз он высказал изданию Konkurent.

По его мнению, подобный исход возможен при определенных обстоятельствах – каких именно он объяснять не стал, однако пояснил, что речь идет о повторении ситуации 90-х годов. Тогда вернуть свои деньги смогли не все клиенты банков, напоминает "Общественная служба новостей". 

Хазин отметил, что конфисковать могут средства, которые храняться у клиентов в банковских ячейках.

Это не первый прогноз экономиста о риске изъятия средств россиян из банков. До этого эксперт заявлял, что деньги могут забрать из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Источник: Konkurent
Роман ИГНАТОВ
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