Эксперт выступил с предупреждением для народа

Экономист Михаил Хазин полагает, что россияне в ближайшее время могут столкнуться с конфискацией своих сбережений. Свой прогноз он высказал изданию Konkurent.

По его мнению, подобный исход возможен при определенных обстоятельствах – каких именно он объяснять не стал, однако пояснил, что речь идет о повторении ситуации 90-х годов. Тогда вернуть свои деньги смогли не все клиенты банков, напоминает "Общественная служба новостей".

Хазин отметил, что конфисковать могут средства, которые храняться у клиентов в банковских ячейках.

Это не первый прогноз экономиста о риске изъятия средств россиян из банков. До этого эксперт заявлял, что деньги могут забрать из-за пандемии коронавирусной инфекции.