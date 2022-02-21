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Экономист Михаил Хазин полагает, что россияне в ближайшее время могут столкнуться с конфискацией своих сбережений. Свой прогноз он высказал изданию Konkurent.
По его мнению, подобный исход возможен при определенных обстоятельствах – каких именно он объяснять не стал, однако пояснил, что речь идет о повторении ситуации 90-х годов. Тогда вернуть свои деньги смогли не все клиенты банков, напоминает "Общественная служба новостей".
Хазин отметил, что конфисковать могут средства, которые храняться у клиентов в банковских ячейках.
Это не первый прогноз экономиста о риске изъятия средств россиян из банков. До этого эксперт заявлял, что деньги могут забрать из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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