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Системы быстрой оплаты ApplePay, SamsungPay и SberPay будут недоступны для Visa и MasterCard в России. Однако сами карты продолжат работать на территории страны. Об этом сообщили в ЦБ РФ.
Вместо оплаты с помощью гаджета можно пользоваться бесконтактной или стандартной картой. Также в России работает система МИР Pay, благодаря которой можно подключить карты МИР для оплаты с помощью телефона.
Несмотря на ограничения, деньги россиян на картах Visa и MasterCard будут сохранены и полностью доступны для пользования на всей территории страны.
Пока проект находится на стадии обсуждения