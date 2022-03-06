Что будет с деньгами россиян после нового заявления Visa и MasterCard: ответили в ЦБ

Привязывать такие карты к телефону будет нельзя

Системы быстрой оплаты ApplePay, SamsungPay и SberPay будут недоступны для Visa и MasterCard в России. Однако сами карты продолжат работать на территории страны. Об этом сообщили в ЦБ РФ. 

Вместо оплаты с помощью гаджета можно пользоваться бесконтактной или стандартной картой. Также в России работает система МИР Pay, благодаря которой можно подключить карты МИР для оплаты с помощью телефона.

Несмотря на ограничения, деньги россиян на картах Visa и MasterCard будут сохранены и полностью доступны для пользования на всей территории страны. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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