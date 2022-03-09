20-процентный налог на драгоценные металлы канул в прошлое

Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене налога на добавочную стоимость на инвестиционное золото для физлиц. Об этом стало известно сегодня, 9 марта.

Как отмечает источник, документ вводит в инвестиционный оборот для физлиц драгоценные металлы в слитках. Для этого власти освобождают от НДС операции по продаже физическим лицам указанных металлов для банков.

Закон имеет обратную силу и распространяется на нормы, введенные в российское законодательство с 1 марта 2022 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.







