Эксперт объяснил решение Центробанка приостановить скупку золота

Специалист считает, что регулятор решил собственными силами противодействовать ажиотажному спросу населения на валюту

Решение Центробанка приостановить операции покупки золота у банков – стремление финансового регулятора переориентировать россиян с приобретения валюты на покупку драгоценных металлов. Первой попыткой же было решение президента России отменить НДС на скупку золота, заявил экономист Вадим Капусткин.

Специалист напомнил, что золотодобыча осуществляется на территории Российской Федерации, а потому не подконтрольна решениям коллективного Запада. Соответственно, Центробанк видит выгоду в смещении ажиотажного спроса в иное русло, уточняет "Радио 1".

Фактически регулятор дает для кредитных организаций возможность продать гражданам больше золота, которое спустя некоторое время можно пустить в торговый оборот ввиду ликвидности металла.

Источник: Петербургский дневник ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

Москва ввела санкции против Байдена и Блинкена

Об этом сообщили в российском МИД

Белый дом готовит новый удар по России - Fox Business

Вашингтон хочет задействовать против Москвы "влиятельных подростков"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей