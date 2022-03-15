Специалист считает, что регулятор решил собственными силами противодействовать ажиотажному спросу населения на валюту

Решение Центробанка приостановить операции покупки золота у банков – стремление финансового регулятора переориентировать россиян с приобретения валюты на покупку драгоценных металлов. Первой попыткой же было решение президента России отменить НДС на скупку золота, заявил экономист Вадим Капусткин.

Специалист напомнил, что золотодобыча осуществляется на территории Российской Федерации, а потому не подконтрольна решениям коллективного Запада. Соответственно, Центробанк видит выгоду в смещении ажиотажного спроса в иное русло, уточняет "Радио 1".

Фактически регулятор дает для кредитных организаций возможность продать гражданам больше золота, которое спустя некоторое время можно пустить в торговый оборот ввиду ликвидности металла.