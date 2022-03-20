Мир вряд ли станет прежним

Главной темой мировой повестки на сегодняшний день является специальная военная операция, которую наша страна проводит на территории украинского государства. Москва была вынуждена вступиться за молодые донбасские республики, что не на шутку разозлило Запад, считавший себя хозяином всего мира. В итоге Евросоюз и США начали вводить беспрецедентные санкции против нашей страны. В целом, сложившаяся ситуация не может не иметь глобальные последствия для всего международного сообщества. Своим прогнозом поделилось французское издание Le Monde.



Иностранные специалисты напоминают о том, что экономика всех стран серьезно пострадала из-за пандемии COVID-19. Теперь сложно говорить о том, что восстановление после завершения мировой эпидемии пойдет быстрыми темпами. Спецоперация на Украине, а точнее реакция на нее Запада, вносит серьезные корректировки в происходящее.

Как отмечают французские эксперты, велика вероятность, что инфляция в большинстве стран серьезно увеличится, а рост мирового ВВП сократится.

В целом, специалисты указывают на то, что мир вряд ли станет прежним. Французы, разумеется, заявляют, что к глобальным последствиям приведет сама спецоперация, однако нужно учесть, что существеннее всего на мировую экономику действуют беспрецедентные санкции, которые разрывают цепочки поставок и приводят к резкому росту цен. Более того, многие страны должны задуматься о своих золотовалютных резервах, хранение которых в некоторых государствах может быть небезопасным, о чем свидетельствует печальный опыт нашей страны. Также велика вероятность появления новых союзов между государствами.

О том, как проходит российская спецоперация – в онлайн-трансляции "Утра".