Европу ждут не лучшие времена

Ситуация в европейских государствах оставляет желать лучшего. Мощное санкционное давление на неугодные страны приводит к тому, что простым жителям Европы становится несладко. А тут еще ситуация на Украине, которая является важнейшим поставщиком пшеницы. В итоге, в Германии уже бьют тревогу из-за того, что в магазинах резко подскочили цены на пшеницу и продовольствие.



Как отметил руководитель фермерского союза ФРГ Йоахим Руквид, ситуация серьезно усугубилась после начала специальной военной операции России по освобождению мирных жителей Донбасса. Немец убежден, что в дальнейшем цены будут только повышаться, поэтому обычных людей ждут тяжелые времена.