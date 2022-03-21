В Германии пожаловались на резкий рост цен на продукты и пшеницу

Европу ждут не лучшие времена

Ситуация в европейских государствах оставляет желать лучшего. Мощное санкционное давление на неугодные страны приводит к тому, что простым жителям Европы становится несладко. А тут еще ситуация на Украине, которая является важнейшим поставщиком пшеницы. В итоге, в Германии уже бьют тревогу из-за того, что в магазинах резко подскочили цены на пшеницу и продовольствие.

Как отметил руководитель фермерского союза ФРГ Йоахим Руквид, ситуация серьезно усугубилась после начала специальной военной операции России по освобождению мирных жителей Донбасса. Немец убежден, что в дальнейшем цены будут только повышаться, поэтому обычных людей ждут тяжелые времена.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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