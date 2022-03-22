Предприятие находится в Ступино

В подмосковном Ступино важное событие – на территории этого населенного пункта появится мощный завод по производству хлебобулочных изделий. Сообщается, что двери нового предприятия откроются до конца первого полугодия текущего года.



Как отмечает сайт "Подмосковье сегодня", завод разместится на территории специально выделенной экономической зоны "Ступино квадрат". Благодаря реализации этого проекта в данном субъекте Российской Федерации будет открыто около 1 500 новых рабочих мест.

Сообщается, что завод планирует выпускать в продажу порядка 21 тысячи тонн готовой продукции ежегодно.