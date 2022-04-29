В регуляторе заявили, что смягчение кредитно-денежной политики связано с укреплением рубля

Центральный банк Российской Федерации принял решение о понижении ключевой ставки на 3 процентных пункта – до 14% годовых. При этом в регуляторе оценивают повышение инфляции в 2022 году до 23 процентов.

Совет директоров принял второе подобное решение за месяц – в начале апреля регулятор снизил ставку с рекордных 20 до 17 процентов.

Сам регулятор объяснил смягчение кредитно-денежной политики снижением инфляционного роста в сравнении с мартом – Центробанк указал, что за счет укрепления национальной валюты и снижения потребительской активности такие меры считает оправданными.

На фоне новости о решении Центробанка российская валюта укрепилась к доллару с 71 до 70,88 рубля, евро опустился до 74 руб.