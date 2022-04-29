Центробанк неожиданно понизил ключевую ставку до 14% годовых

В регуляторе заявили, что смягчение кредитно-денежной политики связано с укреплением рубля

Центральный банк Российской Федерации принял решение о понижении ключевой ставки на 3 процентных пункта – до 14% годовых. При этом в регуляторе оценивают повышение инфляции в 2022 году до 23 процентов. 

Совет директоров принял второе подобное решение за месяц – в начале апреля регулятор снизил ставку с рекордных 20 до 17 процентов.

Сам регулятор объяснил смягчение кредитно-денежной политики снижением инфляционного роста в сравнении с мартом – Центробанк указал, что за счет укрепления национальной валюты и снижения потребительской активности такие меры считает оправданными.

На фоне новости о решении Центробанка российская валюта укрепилась к доллару с 71 до 70,88 рубля, евро опустился до 74 руб.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей