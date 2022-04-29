Россию ждут последствия из-за прекращения поставок газа в Европу - экономист

Россию ждут последствия из-за прекращения поставок газа в Европу - экономист
Фото: Sven Hoppe/dpa/www.globallookpress.com
Перенаправить топливо будет некуда

Экономист Евгений Надоршин в беседе с News.ru оценил перспективы, которые ждут Россию после снижения потребления российского газа в Европе. По его словам, о полном прекращении поставок речи не идет.

Эксперт отметил, что быстро найти новых покупателей и перенаправить газовые потоки не выйдет, из-за чего топливо начнет скапливаться в хранилищах. Сперва может показаться, что потери России от снижения поставок будут минимальными – в пользу этого сыграет высокая цена на энергоноситель. Однако последствия, по его словам, будут позднее. 

"Чем больше будет проходить времени, тем больше будут потери. Самое неприятное, что они, в отличие от многих других ресурсов, будут безвозвратными", – заявил Надоршин.

При этом, по его словам, в ряде случаев перенаправить поставки газа будет невозможно. 

После начала спецоперации Евросоюз пытается вести политику постепенного отказа от российского газа. Часть контрактов уже прекратили свое действие из-за отказа покупателей платить за топливо в рублях – мера коснулась Болгарии и Польши. Тем не менее, остальные государства решить вопрос окончательно пока не могут – некоторые участники союза настаивают, что отказ от импорта топлива из России будет иметь слишком серьезные последствия для экономики.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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