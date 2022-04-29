В Чехии хотят заменить российский газ на навоз

В Чехии хотят заменить российский газ на навоз
Фото: pixabay.com
В Праге напомнили, что не покупают топливо у Москвы напрямую

Чешские политики уверяют, что в случае полного прекращения поставок российского газа с серьезными последствиями страна не столкнется. Во-первых, топливо закупают из России не на прямую, а через Германию. А во-вторых, Чехия должна начать подготовку к собственному самообеспечению.

Помимо использования альтернативных путей поставок, а также возобновляемых источников и экономии топлива, Чехия может задействовать в энергетике биометан – или  коровий навоз.

"Если сложить потенциал биометана, произведенного в Чешской Республике, ремонт зданий и возобновляемые источники, то мы получим компенсацию примерно половины общего потребления газа", – считает министр труда и социальных дел Мариана Юречки.

Полагаться на Россию в вопросе поставок газа не стоит, уверяет он.

В апреле Прага намеревается заполнить газовые хранилища, чтобы справиться со следующим отопительным зимним сезоном. Однако у Чехии, в отличии от Польши, Болгарии и Прибалтики, есть существенный недостаток – отсутствие выхода к морю, по которому страна можут получать поставки СПГ. 

Сейчас значительную часть газа для нужд страны Чехия получает из России.

Источник: Seznam Zprávy
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