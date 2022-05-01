Специалисты предложили отключить все заводы в ЕС на несколько недель

Чтобы достичь 80-процентной заполняемости газовых хранилищ к 1 ноября, промышленный сектор нужно дважды отключить от голубого топлива, пишут немецкие СМИ, ссылаясь на разработанную исследователями из Юлиха схему.

Как отмечает источник, специалисты предложили лишить на несколько недель всю сталолитейную, химическую и цементную промышленность с электростанциями топлива на какой-то период времени. В таком случае, полагают специалисты, можно добиться заполняемости ПГХ в соответствии с плановыми показателями.

Модель предполагает заполняемость газовых хранилищ Европейского союза в условиях сокращения потребления российских энергоносителей на две трети в 2022 году. Для этого необходимо сэкономить порядка тридцати миллиардов кубов газа – это треть годового потребления топлива в ФРГ.

Однако, учитывая перспективы роста поставок СПГ, авторы считают такой сценарий весьма оптимистичным. К 1 августа специалисты предлагают отключить ряд промышленных предприятий, аналогичные действия повторить в октябре – чтобы к началу ноября достичь заполняемости ПГХ.