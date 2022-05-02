Решение принято после нескольких визитов западных чиновников

Крупнейший импортер угля в Индии компания Tata Steel решила отказаться от поставок из России. Решение принято в связи с экономической неопределенностью, к которой привели антироссийские санкции. Об этом сообщает Financial Times.

Подобная мера станет для страны "отчаянным шагом" – Индия испытывает дефицит сырья, необходимого для подпитки почти 70% станций электрогенерации. Сейчас индийские угольные склады наполнены в два раза меньшими объемами топлива по сравнению с прошлым годом. Власти уже предупредили, что в ключевых городских соцобъектах могут возникать перебои с электричеством – даже в больницах и метро.

Как объяснил представитель компании Tata Steel, им пришлось отыскать альтернативные пути угольных поставок.

"Транзакции с российскими поставщиками и банкирами в настоящее время связаны со множеством неопределенных моментов из-за международных санкций", – отметил он.

До этого Индия отказалась от австралийского угля в пользу российского в целях экономии – сырье из России было дешевле конкурентного. За январь, февраль и март поставщик импортировал около 617 тыс тонн сырья, а в апреле – примерно 246 тысяч.

Ранее Индию посетили с официальным визитом делегация из США, а также британский премьер Борис Джонсон. Они, по неподтвержденной информации, пытались убедить Нью-Дели прекратить вести торговлю с Москвой. Однако власти выразили готовность проводить торговые операции с Россией в национальной валюте.