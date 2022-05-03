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Европейский союз до конца текущего месяца готов принять соглашение о сотрудничестве с рядом африканских государств для реализации поставок сжиженного природного газа. В Брюсселе уверены, что Нигерия, Сенегал и Ангола обладают для этого всем необходимым потенциалом.
Как пишет Bloomberg, ссылаясь на проект соответствующего законопроекта, Европейский союз также намерен добиться полноценной реализации соглашения с Соединенными Штатами. Договор предполагает поставки минимум 15 миллиардов кубометров газа в 2022 году в ЕС и порядка 50 миллиардов ежегодно до 2030 года.
Вместе с тем Евросоюз нацелен на подписание меморандума с Израилем и Египтом, чтобы увеличить поставки сжиженного природного газа, а также удвоить пропускную способность из Азербайджана.
Российские энерногосители составляют порядка 40 процентов на европейском энергетическом рынке. В конце марта глава РФ Владимир Путин объявил об отказе российской стороны от расчетов в валютах государств, которые себя скомпрометировали. Вместо этого Москва сообщила о переходе на рублевые расчеты.
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