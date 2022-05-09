Экономический "пузырь" США начал сдуваться - эксперт

Экономический "пузырь" США начал сдуваться - эксперт
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Штаты переживают товарный дефицит, рекордный за последние 40 лет

Рост американской экономики в последние годы обусловлен в значительной степени из-за массового печатания доллара, а также формирования государственных резервов и займов. При этом основная часть денежной массы уходила в другие государства, высокая ликвидность влияла на роль в обеспечении лидерства в мировой экономике. Тем не менее, доля реального продукта в совокупном ВВП для Соединенных Штатов изка – производство товаров для американского рынка сосредоточено в третьих странах.

Как указала экономист Марина Гончарова, подрыв авторитета доллара в качестве основной резервной валюты для мира может привести тому, что американский "пузырь" в скором времени лопнет. Переход на иные валюты после заморозки активов Российской Федерации лишь ускорит этот процесс и, как следствие, снизит спрос на доллар.

Специалист полагает, что признаки сдувания указанного "пузыря" налицо – речь, по мнению Гончаровой, идет о рекордной за последние сорок лет инфляции, повышении цен и товарном дефиците в Соединенных Штатах.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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