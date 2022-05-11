Стоимость топлива взлетит до небес

Российская Федерация может оказаться в выигрыше, если Европейский союз введет нефтяное эмбарго, считает обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп.

Как пишет журналист, Европейский союз теряет серьезнейшие объемы российской нефти на энергетическом секторе, который и так крайне напряжен. В итоге стоимость энергоносителей станет еще выше, чем до введения эмбарго на нефть из России.

Таким образом, более высокая стоимость вполне сможет компенсировать сокращение объемов нефти, поставляемой из Российской Федерации.

Хосп добавил, что постепенное введение запрета в силу приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители. Какое-то время Москва будет транспортировать в Евросоюз нефть уже по другой цене. Выиграют и Индия с Китаем, получающие от Москвы топливо на выгодных условиях.

Сейчас Европейская комиссия продолжает обсуждение шестого санкционного пакета антироссийских санкций, предполагающих на этот раз отказ от импорта российской нефти.