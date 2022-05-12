Еще более десятка запросили документы, необходимые для открытия счетов

Еще около десяти компаний из Европейского союза, приобретающих газ, открыли счета в "Газпромбанке". Таким образом, общее количество клиентов, готовых к оплате за голубое топливо в российской национальной валюте, выросло вдвое после требований РФ.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к "Газпромбанку", в общей сложности счета в банке имеют двадцать компаний. Еще четырнадцать уже запросили документы, необходимые для открытия счетов в рублях.

Источник отказался раскрывать названия компаний. Фактически, оплата уже осуществлена четырьмя компаниями, импортирующими топливо из Российской Федерации. От остальных клиентов платежи за поставки газа за апрель ожилаются позднее, в мае.

Издание также утверждает, что в связи с приближением срока оплаты поставок газа РФ постаралась убедить своих партнеров из ЕС в том, что механизм не нарушает условий действующих контрактов. Сделка фактически считается завершенной после перечисления валюты на счет в Газпромбанке. Ковертация в российскую валюту производится автоматически и не требует участия Центробанка.

По словам президента России Владимира Путина, курс рубля в 2022 году демонстрирует лучшую динамику среди всех мировых валют и укрепляется на фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса, передает телеканал МИР24.