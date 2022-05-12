Многие еще рвутся к морю после двухлетней пандемии

Жители европейских государств по-прежнему надеются на отпуск, который был сорван из-за длительной пандемии. Опрошенные турэксперты считают, что население все еще в ожидании отдыха. несмотря на рекордный рост цен топлива и скачкообразные темпы инфляции.

The Wall Street Journal пишет, что для южноевропейских стран эта надежда остается последней – иных способов привлечь средства в экономику уже не предвидится.

В материале говорится, что стоимость энергоносителей в Европе выросла практически на 40 процентов. Однако зарплаты остались прежними. Именно поэтому многие жители Европы готовы отказаться от дорогостоящих покупок, но кое-кто планирует традиционный отдых на пляже летом, которого пришлось себя лишить на целых два года из-за пандемии.

Некоторые экономисты считают, что у жителей ЕС есть еще кое-какие сбережения на турпоездку. Они и будут потрачены во время пляжного сезона, что подстегнет на какое-то время экономику стран Южной Европы. Хотя некоторые потребители уже воздерживаются от приобретения товаров длительного пользования, указывают опрошенные экономисты.