Пляжный туризм остался последней надеждой для южноевропейских стран

Пляжный туризм остался последней надеждой для южноевропейских стран
Bernd Wüstneck/www.globallookpress.com
Многие еще рвутся к морю после двухлетней пандемии

Жители европейских государств по-прежнему надеются на отпуск, который был сорван из-за длительной пандемии. Опрошенные турэксперты считают, что население все еще в ожидании отдыха. несмотря на рекордный рост цен топлива и скачкообразные темпы инфляции. 

The Wall Street Journal пишет, что для южноевропейских стран эта надежда остается последней – иных способов привлечь средства в экономику уже не предвидится.

В материале говорится, что стоимость энергоносителей в Европе выросла практически на 40 процентов. Однако зарплаты остались прежними. Именно поэтому многие жители Европы готовы отказаться от дорогостоящих покупок, но кое-кто планирует традиционный отдых на пляже летом, которого пришлось себя лишить на целых два года из-за пандемии.

Некоторые экономисты считают, что у жителей ЕС есть еще кое-какие сбережения на турпоездку. Они и будут потрачены во время пляжного сезона, что подстегнет на какое-то время экономику стран Южной Европы. Хотя некоторые потребители уже воздерживаются от приобретения товаров длительного пользования, указывают опрошенные экономисты.

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей