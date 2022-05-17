В Московской области выдадут первый субсидированный кредит бизнесу

Власти стараются поддерживать экономику в сложный период

Известно, что сейчас Российская Федерация переживает не лучшие времена. Экономический кризис, начавшийся из-за COVID-19, усилился после введения антироссийских санкций со стороны западных стран. Однако власти делают все необходимое для поддержки бизнеса.

Так, подмосковная компания ООО "Роял Групп" получила первый в области субсидированный кредит в рамках новой региональной меры поддержки бизнеса, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Организации выделен кредит в размере 100 миллионов рублей по льготной ставке 8,5% годовых.

В то же время, столичная администрация прикладывает усилия для того, чтобы поддержать столкнувшихся с тяжелой ситуацией жителей. Так, стало известно, что москвичи получат возможность компенсировать затраты на приобретение новой профессии, отмечает издание "МИР24".

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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