До полного прекращения господства американской валюты еще годы, предупреждает специалист

Доллар до сих пор имеет глобальные причины, объясняющие его повсеместное использование для расчетов. За американскую валюту торугуются все мировые ресурсы, включая нефть и металл. Ситуацию реально изменить лишь за счет перехода на торговлю в национальных валютах, указал финансист Артем Тузов.

Как отметил эксперт, текущая ситуация располагает страны к тому, чтобы постепенно отказываться от использования доллара в мировых расчетах. На это их толкают сами Соединенные Штаты, передает URA.ru.

Так, после объявления санкционной войны России и блокировки ее золотовалютных резервов мир понял, что аналогичная участь может ожидать и Китай с Индией. Блокировка ЗВР – не самое страшное, что происходит со страной. Однако подобные козни вынуждают государства выстраивать очередной консенсус для мировой торговли – такой, где уже не будет гегемона в виде доллара и евро, передает "Свободная Пресса".

Специалист указал, что в настоящее время полная дедолларизация невыгодна никому, однако процесс набирает обороты. В ближайшее десятилетие объем торговли в указанных валютах может упасть на 26% (до 50 процентов).