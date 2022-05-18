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Доллар до сих пор имеет глобальные причины, объясняющие его повсеместное использование для расчетов. За американскую валюту торугуются все мировые ресурсы, включая нефть и металл. Ситуацию реально изменить лишь за счет перехода на торговлю в национальных валютах, указал финансист Артем Тузов.
Как отметил эксперт, текущая ситуация располагает страны к тому, чтобы постепенно отказываться от использования доллара в мировых расчетах. На это их толкают сами Соединенные Штаты, передает URA.ru.
Так, после объявления санкционной войны России и блокировки ее золотовалютных резервов мир понял, что аналогичная участь может ожидать и Китай с Индией. Блокировка ЗВР – не самое страшное, что происходит со страной. Однако подобные козни вынуждают государства выстраивать очередной консенсус для мировой торговли – такой, где уже не будет гегемона в виде доллара и евро, передает "Свободная Пресса".
Специалист указал, что в настоящее время полная дедолларизация невыгодна никому, однако процесс набирает обороты. В ближайшее десятилетие объем торговли в указанных валютах может упасть на 26% (до 50 процентов).
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