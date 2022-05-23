Польша объявила о полном разрыве соглашения на поставку российского газа

Польша объявила о полном разрыве соглашения на поставку российского газа
Фото: www.pixabay.com
Варшава решила громко обозначить свою позицию

В последнее время польское государство идет в авангарде антироссийских настроений. Дошло до того, что, стремясь насолить нашему государству, Варшава готова пойти на серьезные жертвы и лишить собственных жителей недорогих и качественных энергетических ресурсов. Сегодня, 23 мая, стало известно, что правительство этого государства решило досрочно разорвать контракт на поставку нашего голубого топлива.

С таким громким заявлением выступил уполномоченный польского кабмина по делам стратегической энергоинфраструктуры Петр Наимский.

Как подчеркнул высокопоставленный поляк, сегодня в Варшаве считают, что газовые отношения между польским государством и Российской Федерацией фактически перестают существовать. Москва почти три десятилетия, с 1993 года, исправно поставляла важный энергетический ресурс для нужд этого государства.

Напомним, ранее российская сторона объявила о приостановке поставок голубого топлива на территорию Польши в связи с тем, что Варшава отказалась принимать условия оплаты газа в рублях.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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