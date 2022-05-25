Варшава нашла новый выход из кризисной ситуации

Польский премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил новую меру, которая позволит не только сохранить целостность Евросоюза, но и нанести удар по российской экономике. Он полагает, что нужно ввести доппошлину для тех стран, которые продолжают покупки нефти из России, передает "Прайм".

Страны Евросоюза не могут прийти к согласию по шестому пакету антироссийских санкций, поскольку сталкивается с отказом единственной страны – Венгрии. Будапешт настаивает на том, что отказ от российского газа нанесет серьезный вред экономике страны, а ЕС не может предложить меры, способные его минимизировать.

Моравецкий отметил, что от нефтяного эмбарго отказываются страны, у которых нет выхода к морю и доступа к перегрузочным базам. Это Венгрия, Чехия, Словакия и Австрия. Он полагает, что этим странам можно разрешить дальнейшую закупку российского топлива, при условии, что сделки будут облагаться дополнительной пошлиной.

Такая мера, считает политик, позволит извлечь сразу две выгоды: процесс принятия санкций против России не будет тормозить ни одна из сторон, что исключит трения внутри ЕС, а также в любом случае ударит по российской экономике, сократив доходы от импорта нефти.