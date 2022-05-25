Президент поручил провести индексацию

Владимир Путин предложил с 1 июня увеличить пенсии на 10% для неработающих пенсионеров, а также повысить уровень МРОТ и прожиточный минимум. Президент отметил, что власти должны реагировать на инфляцию.

"Экономика России имеет динамику лучше, чем прогнозировалась некоторыми экспертами", – отметил он.

Сейчас, по его словам, рост уровня инфляции замедлился, к концу года он составит 15%.

Также в стране вдвое увеличат поддержку женщин-военнослужащих с детьми – до 30 тысяч рублей.

Отдельно президент поручил увеличить выплаты участникам военной спецоперации на Украине как находящимся за границей и оказать поддержку семьям военных, участвующих в спецоперации, регионам.