Путин сделал важное объявление для всех россиян

Путин сделал важное объявление для всех россиян
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Президент поручил провести индексацию

Владимир Путин предложил с 1 июня увеличить пенсии на 10% для неработающих пенсионеров, а также повысить уровень МРОТ и прожиточный минимум. Президент отметил, что власти должны реагировать на инфляцию.

"Экономика России имеет динамику лучше, чем прогнозировалась некоторыми экспертами", – отметил он.

Сейчас, по его словам, рост уровня инфляции замедлился, к концу года он составит 15%. 

Также в стране вдвое увеличат поддержку женщин-военнослужащих с детьми – до 30 тысяч рублей. 

Отдельно президент поручил увеличить выплаты участникам военной спецоперации на Украине как находящимся за границей и оказать поддержку семьям военных, участвующих в спецоперации, регионам. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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