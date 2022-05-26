Центробанк резко снизил ключевую ставку

Экономическая ситуация в стране постепенно выправляется

Сегодня, 26 мая, эксперты Центрального банка Российской Федерации провели внеочередное заседание, на котором приняли решение об очередном снижении ключевой ставки.

Профильные эксперты регулятора посчитали целесообразным понизить ключевую ставку до 11%. Ранее данный показатель находился на отметке 14%.

При этом в Банке России допускают, что в ближайшее время ключевая ставка может продолжить снижение.

Для простых жителей это означает, что ставки по кредитам постепенно будут снижаться.

Источник: Банк России ✓ Надежный источник
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