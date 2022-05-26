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Сегодня, 26 мая, эксперты Центрального банка Российской Федерации провели внеочередное заседание, на котором приняли решение об очередном снижении ключевой ставки.
Профильные эксперты регулятора посчитали целесообразным понизить ключевую ставку до 11%. Ранее данный показатель находился на отметке 14%.
При этом в Банке России допускают, что в ближайшее время ключевая ставка может продолжить снижение.
Для простых жителей это означает, что ставки по кредитам постепенно будут снижаться.
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