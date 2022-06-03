Пекин ведет себя крайне осторожно и не желат подставляться

Поручение председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина найти способ оказать финансовую поддержку Российской Федерации – скорее изображение стремления помочь, нежели приступать к самим действиям в реальности, заявил политолог, специалист центра политических исследований и прогнозов развития Китая Института РАН Владимир Портяков.

Политолог напомнил, что Пекин и не выражал готовность к оказанию помощи – КНР лишь сообщил, что намерен рассмотреть сам вопрос. Скорее всего, речь идет о некоей уловке: Китай чувствует, что в торгово-экономическом поле Российская Федерация недовольна политикой соседей.

Тем не менее, китайцы не собираются отказываться от своих заверений: это не вполне удобно. Правда, никто и не говорит, что поможет всем, чем угодно.

"Поэтому и возникла такая фигура речи, что они "предпринимают все усилия", – пояснил китаист.



Политолог добавил, что в текущей экономической ситуацией Пекин нельзя назвать для России панацеей от всех бед: возможности КНР существенно ограничены, поэтому оказать Российской Федерации помощь затруднительно.