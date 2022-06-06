Сабантуй по-башкирски: инвестиции и праздник

Сабантуй по-башкирски: инвестиции и праздник
В Республике Башкортостан прошел IV Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье"

"А кому из вас известно,
Что такое сабантуй?
Сабантуй – какой-то праздник?
Или что там – сабантуй?
Сабантуй бывает разный,
А не знаешь – не толкуй",

– писал Александр Твардовский в поэме "Василий Теркин". В разнообразиях сабантуев разбирался корреспондент "Утро.ру".

Сабантуй экономический 

Башкирский город Сибай найдешь не на всякой карте. Долгие годы он был известен прежде всего самым большим в мире карьером, медно-колчедановыми залежами, медеплавильным производством да серным комбинатом.

Но с 2019 года здесь проходит Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье", который собирает политические, экономические и культурные сливки страны. Например, на первый форум приезжал известный голливудский актер, мастер боевых искусств, специальный представитель Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал. А модератором пленарного заседания этого года, в котором участвовали депутаты Госдумы, был известный ведущий Первого канала Максим Шарафутдинов.

Говорили же о том, как в нынешних санкционных реалиях выстраивать экономику и Башкирии, и России в целом. Ведь с 2014 года против нашей страны были введены 10128 санкций, 7374 из которых введены после начала спецоперации на Украине. "Это больше, чем против Ирака или Северной Кореи", - сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. И словно бы назло всем, кто вставляет России палки в колеса, на этом инвестиционном сабантуе сумма 27 заключенных соглашений превзошла результат предыдущих трех лет – 107 миллиардов рублей будущих вложений в экономику региона.


Открывая работу инвестсабантуя, глава Башкортостана Радий Хабиров отметил высокий интерес бизнесменов к реализации здесь новых проектов. Беларусь, например, уже строит в Башкирии завод по производству сельскохозяйственного оборудования. Инвестиции там оцениваются в 1,5 млрд рублей. Представители "МАЗа" тоже присматриваются к местным производственным площадкам. А турецкие инвесторы наладят в республике выпуск пластиковых труб, потратив на это 2,3 млрд рублей.

Скоро в республике появится и высокотехнологичное производство по глубокой переработке гороха мощностью 50 тыс. тонн и стоимостью 5 миллиардов рублей, и современный мусоросортировочный комплекс, который будет принимать до 100 тысяч тонн отходов в год, и завод по производству катодной меди на базе Сибайского горно-обогатительного комбинат. Все – благодаря инвесторам.


Член cовета директоров холдинга Fatioglu Угур Фатингоглу, тоже приехавший как инвестор, пояснил, почему ему интересны вложения в местные проекты: "Несмотря на всю мировую истерию, мы доверяем России, мы доверяем Башкортостану. Я знаю, что вы обязательно пройдете через все сложности. Да есть люди, которые испугались и сбежали отсюда, но, когда они захотят вернуться, вы на них взглянете другими глазами. Это рано или поздно это случится, и Россия вновь начнет активно восстанавливать свою экономику и расти невероятными темпами. Мы понимаем, что любое экономическое испытание всегда рождает новые возможности укрепления своей экономики, своего производства".

Всего же на форуме побывал 41 участник из 11 зарубежных стран. А значит, планы по международной изоляции России, которые так хотели осуществить недружественные нам государства, провалились.

... И сабантуй культурный

Среди перспективных направлений развития регионов, в том числе Башкортостана, исполнительный директор корпорации "Туризм РФ" Сергей Красноперов назвал на форуме и туризм. "Год назад был принят национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", – пояснил Красноперов. – Ни для кого не секрет, что Российская Федерация обладает практически всеми природно-климатическими зонами. У нас масса исторических и культурных достопримечательностей, есть свои пляжи, свои горнолыжные курорты. То есть все виды туризма, которые только можно придумать – и даже космический туризм, когда можно поехать посмотреть, как мы запускаем ракеты".

И он прав. Та же Башкирия – регион очень интересный, но малоизвестный. Посмотреть его традиции, культуру и кухню гостей инвестиционного сабантуя пригласили на сабантуй национальный. Башкортостан – республика аграрная, поэтому сабантуй тут отмечают весело и широко. Баймаский район был выбран для праздника неслучайно. Во-первых, здесь разводят уникальную башкирскую породу лошади, которых во всем мире всего 10 тысяч голов. Во-вторых, это крупнейший в стране центр кумысоделия. И хозяйства, словно хвастаясь друг перед другом, угощали кумысом и показывали, как производится этот лечебный кисломолочный напиток. Кстати, в свое время даже поэт Марина Цветаева с мужем Сергеем Эфроном приезжали в эти края лечиться  – "в уфимские степи, на кумыс", как писала Марина Ивановна.


А какой здесь волшебный сыр курут! Это старинное национальное блюдо, приготовленное из обезжиренного молока -  нечто среднее между сухим творогом и молодым сыром. Домашнее козье молоко и масло для вскормленных молоком на антибиотиках москвичей и вовсе показались манной небесной.

Квас и сладкий чак-чак, конская сыровяленая колбаса казы и плов с бараниной – от обильного уставленных национальными блюдами яствами и питиями столов трудно было отойти. А ведь хотелось и на лошадиные скачки посмотреть, и из лука пострелять, и на бревнах сразиться, и в национальной бане из войлока попариться.


Этот удивительный кочевой народ оказался невероятно гостеприимным, радушным, певучим. Он помнит свои корни, чтит традиции, уважает предков. Это именно то, что и может стать нашей общей национальной идеей.

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