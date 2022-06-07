Глобальная экономика окажется в коме в 2022 году: прогноз Всемирного банка

Глобальная экономика окажется в коме в 2022 году: прогноз Всемирного банка
Christian Ohde/www.globallookpress.com
К пандемии присоединилась и Украина

Специалисты Всемирного банка ждут пика глобальной инфляции, которая, по прогнозу организации, придется на середину 2022 года. Это явление будет сопровождаться потерей рабочих мест, которая приобретет массовый характер, и стагнацией с ростом стоимости продовольственных и непродовольственных товаров. Рост мировой экономики снизится до 2,9 процента.

К пандемии присоединилась ситуация на Украине, которая усугубила инфляционные процессы в мире. Самые пагубные последствия ждут страны с населением среднего и низкого уровня дохода.

Аналитики также прогнозируют, что в таком состоянии мировая экономика будет находиться вплоть до 2024 года.

Во Всемирном банке считают, что ожидаемый экономический процесс схож со стагфляцией 1970-х годов, кгда инфляция выросла до 10,3% на фоне подорожания нефти. Падение мировой экономики продолжалось вплоть до 1982 года.

Источник: Всемирный банк ✓ Надежный источник
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