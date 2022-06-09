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Бездумная политика ряда западных государственных деятелей привела к тому, что мир уверенно погружается в глубокий экономический кризис. Беда не обошла и одно из самых мощнейших государств планеты – Америку. При этом лидер Соединенных Штатов Джо Байден уверен, что возглавляемая им страна стала жертвой "проклятия".
Именно таким не экономическим термином главнокомандующий американцев охарактеризовал резко подскочившие показатели инфляции.
"Инфляция – это проклятье нашего существования", – объявил глава Америки.
Больше всего президента США тревожат подскочившие цены на бензин и продовольствие. При этом Белый дом продолжает попытки перевести стрелки и по неведомой причине обвиняет в подорожании главу России Владимира Путина.
Об американском проклятии Байден рассказал на юмористическом шоу Джимми Киммела. Юморист не остался в долгу и предложил президенту поправить график инфляционных показателей фломастером. Также комик объявил Байдену, что инфляция фактически "убивает" нынешнего главу Соединенных Штатов Америки.
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