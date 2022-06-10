Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
862 новости
В амурском Благовещенске прошло торжественное открытие первого автомобильного моста, соединившего Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику.
Важная транспортная коммуникация станет нитью, которая свяжет российские и китайские народы, подчеркнул полпред главнокомандующего РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, его слова приводит интернет-издание "Свободная пресса".
Как отмечает телеканал RT, средняя стоимость проезда автомобиля по данному мосту составит порядка 8,7 тысячи рублей. Новая коммуникация позволит укрепить сотрудничество между двумя государствами.
Весьма вероятно, киевскому режиму осталось недолго