Грузовые машины уже воспользовались удобной коммуникацией

В амурском Благовещенске прошло торжественное открытие первого автомобильного моста, соединившего Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику.



Важная транспортная коммуникация станет нитью, которая свяжет российские и китайские народы, подчеркнул полпред главнокомандующего РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, его слова приводит интернет-издание "Свободная пресса".

Как отмечает телеканал RT, средняя стоимость проезда автомобиля по данному мосту составит порядка 8,7 тысячи рублей. Новая коммуникация позволит укрепить сотрудничество между двумя государствами.