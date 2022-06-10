Названа стоимость проезда автомобиля по мосту между Россией и Китаем

Грузовые машины уже воспользовались удобной коммуникацией

В амурском Благовещенске прошло торжественное открытие первого автомобильного моста, соединившего Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику.

Важная транспортная коммуникация станет нитью, которая свяжет российские и китайские народы, подчеркнул полпред главнокомандующего РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, его слова приводит интернет-издание "Свободная пресса".

Как отмечает телеканал RT, средняя стоимость проезда автомобиля по данному мосту составит порядка 8,7 тысячи рублей. Новая коммуникация позволит укрепить сотрудничество между двумя государствами.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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