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Эксперты Центрального банка Российской Федерации приняли решение в очередной раз снизить ключевую процентную ставку. Теперь данный показатель находится но уровне, который был до начала санкционной войны против нашей страны.
Теперь ключевая ставка составляет 9,5%. Ранее она находилась на уровне 11%. В регуляторе подчеркнули, что текущее положение в сфере экономики позволяет принять данное решение. В то же время ситуация остается достаточно сложной.
Для простого пользователя банковских услуг данное решение означает, что ставки по потребительским кредитам также постепенно будут снижаться.
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