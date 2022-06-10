Экономическая обстановка в стране постепенно выправляется

Эксперты Центрального банка Российской Федерации приняли решение в очередной раз снизить ключевую процентную ставку. Теперь данный показатель находится но уровне, который был до начала санкционной войны против нашей страны.



Теперь ключевая ставка составляет 9,5%. Ранее она находилась на уровне 11%. В регуляторе подчеркнули, что текущее положение в сфере экономики позволяет принять данное решение. В то же время ситуация остается достаточно сложной.

Для простого пользователя банковских услуг данное решение означает, что ставки по потребительским кредитам также постепенно будут снижаться.