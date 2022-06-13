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Американская атомная энергетика находится в затруднительной ситуации – из-за зависимости от российского ядерного экспорта в США могут прекратить работу АЭС. Об этом пишет издание The Hill.
Россия добывает лишь 6% урана на энергетическом рынке, однако при этом под котролем страны находится около 40% от всей ядерной конверсии и 46% от мировых мощностей по обогощению урана.
"Суровая реальность такова, что если Россия прекратит поставки обогащенного урана американским энергетическим компаниям, США могут столкнуться с последствиями для работы реакторов, возможно, в этом или следующем году", – указывается в статье.
Журналисты полагают, что это грозит стране остановкой работы АЭС, которые обеспечивают энергией примерно 20% от всех генерируемых мощностей. Не исключено, что это приведет к энергопроблемам в некоторых регионах страны, а также росту тарифов на электроэнергию.
Эксперты полагают, что Москва может воспользоваться своим ядерным энергетическим преимуществом в политических целях. Это показывают примеры с Польшей, Болгарией и Финляндией, которые остались без российского газа из-за отказа платить.
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