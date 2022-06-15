Подмосковье возьмет на себя 30% импортозамещения семян томата и перца

Страна избавляется от западной зависимости

После введения антироссийских санкций наша страна приступила к активному замещению импортных товаров во всех сферах. Важная роль в этом вопросе выпала на долю Московской области. Так, стало известно, что этот регион возьмет на себя замещение 30% поставок семян помидора и перца.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", местное предприятие "Агрофирма Партнер" на 100% заместит зарубежную продукцию в регионе, доля по России составит 30%.

Также стало известно, что в подмосковных Озерах открыли комбикормовый завод, который работает исключительно на российском оборудовании, передает "Радио 1". Таким образом, темпы импортозамещения в стране заметно ускорились.

Источник: Минсельхозпрод Московской области ✓ Надежный источник
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