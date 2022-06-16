Между Россией и странами Запада назревает конфликт из-за алмазов - СМИ

Между Россией и странами Запада назревает конфликт из-за алмазов - СМИ
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российские драгоценности хотят запретить на мировом рынке

Между Западом и Россией возник серьезный спор из-за предложения расширить определение Кимберлийского процесса по "конфликтным алмазам". Российские представители торпедировали его при поддержке Белоруссии, ЦАР, Кыргыстана и Мали, пишет Reuters.

Под определение "конфликтных алмазов" попадают те камни, которые добывают на конфликтных территориях и используются повстанческими движениями для свержения действующей власти. Такие драгоценности не проходят международную сертификацию. 

Евросоюз, Украина, Австралия, Великобритания, Канада и США потребовали осудить спецоперацию России, расширив параметры определения, включив туда алмазы, добываемые госкорпорациями. Также представитель Украины предложил странам процесса Кимберли исключать те государства, которые нарушили суверенитет одного из членов. 

Россия, Белоруссия, ЦАР и Кыргыстан данные предложения заблокировали. 

"Мы оказались в тупике", – заявил председатель КП Ботсваны Джейкоб Тамаге.

Российская сторона настаивает на том, что ситуация на Украине "не имеет значения" для Кимберлийского процесса и "абсолютно выходит за рамки" его схемы сертификации. Представители других, поддержавших Россию стран, назвали предложение политизированным. 

Великобритания, США и ЕС, в свою очередь, призвали исключить Россию из числа стран, входящих в состав КП. 

Российская корпорация АЛРОСА является крупнейшим в мире производителем необработанных алмазов – примерно 30% от всего мирового производства. После начала спецоперации она попала под западные санкции. 

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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