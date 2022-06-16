В Якутии появится атомная станция малой мощности по "Дальневосточной концессии"

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16 июня на полях ПМЭФ Минвостокразвития Российской Федерации
и государственная корпорация "Росатом" заключили соглашение о
совместное работе. Стороны достигли договоренности по разработке атомной
станции малой мощности на территории Якутии, которая поможет в обеспечении
энергоснабжения промышленных и социальных объектов. Также стороны обсудили стратегию
дальнейших действий, которые необходимо предпринять для оформления
концессионного соглашения по проекту.
Соглашение подписали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и глава госкорпорации "Росатом" по атомной энергии Алексей Лихачев.
Возведение атомной станции будет реализовано в рамках проекта "Дальневосточная концессия". Программа подразумевает тесное сотрудничество частного бизнеса с государственными проектами, что позволит добиться максимальной результативности. Цель программы – в короткие сроки создать инфраструктуру для новых предприятий и соцсферы на Дальнем Востоке.
Как отметил Чекунков, использование атомной энергетики в сфере энергетического обеспечения позволяет достигнуть высоких результатов при низком уровне выбросов. Обеспечение энергоресурсами промышленных проектов поможет развитию отдаленных региональных центров и повысит комфортность жизни обычных граждан.
В свою очередь, Лихачев добавил, что экологичные источники энергетических ресурсов представляют большую ценность для экономики и способствуют развитию Арктики и Дальнего Востока.
Государственная экоэкспертиза уже дала положительное заключение по плану сооружения атомной станции малой мощности, сейчас продолжается подготовка для реализации высокотехнологичного проекта.
Ситуация на международной арене продолжает обостряться
Проект будет принят членами альянса в конце месяца