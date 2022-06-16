В Якутии появится атомная станция малой мощности по "Дальневосточной концессии"

В Якутии появится атомная станция малой мощности по "Дальневосточной концессии"
Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Проект направлен на энергетическое снабжение промышленных и соцобъектов

16 июня на полях ПМЭФ Минвостокразвития Российской Федерации и государственная корпорация "Росатом" заключили соглашение о совместное работе. Стороны достигли договоренности по разработке атомной станции малой мощности на территории Якутии, которая поможет в обеспечении энергоснабжения промышленных и социальных объектов. Также стороны обсудили стратегию дальнейших действий, которые необходимо предпринять для оформления концессионного соглашения по проекту.

Соглашение подписали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и глава госкорпорации "Росатом" по атомной энергии Алексей Лихачев.

Возведение атомной станции будет реализовано в рамках проекта "Дальневосточная концессия". Программа подразумевает тесное сотрудничество частного бизнеса с государственными проектами, что позволит добиться максимальной результативности. Цель программы –  в короткие сроки создать инфраструктуру для новых предприятий и соцсферы на Дальнем Востоке.

Как отметил Чекунков, использование атомной энергетики в сфере энергетического обеспечения позволяет достигнуть высоких результатов при низком уровне выбросов. Обеспечение энергоресурсами промышленных проектов поможет развитию отдаленных региональных центров и повысит комфортность жизни обычных граждан.

В свою очередь, Лихачев добавил, что экологичные источники энергетических ресурсов представляют большую ценность для экономики и способствуют развитию Арктики и Дальнего Востока.

Государственная экоэкспертиза уже дала положительное заключение по плану сооружения атомной станции малой мощности, сейчас продолжается подготовка для реализации высокотехнологичного проекта.

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