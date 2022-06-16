Coca-Cola приняла окончательное решение о работе в России

Coca-Cola приняла окончательное решение о работе в России
Фото: www.unsplash.com
Представители дистрибьюторов компании выступили с важным заявлением

Сегодня, 16 июня, стало известно, что знаменитая американская компания по производству прохладительных напитков решила окончательно прекратить свою работу на территории Российской Федерации. С cоответствующим заявлением выступили представители дистрибьюторов компании. Сообщается, что предприятие полностью остановит производство и продажу своих товаров на территории нашей страны.

Стоит отметить, что такое решение окажет определенное влияние на российский рынок. Известно, что Coca-Cola является крупнейшим мировым производителем и поставщиком концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. На фоне антироссийской истерии и шквала санкционных ограничений в отношении нашей страны американская пищевая корпорация также решила прекратить сотрудничество с российским рынком.

Таким образом, полюбившиеся россиянам напитки перестанут продавать в нашей стране. При этом Coca-Cola Company объявила о приостановке своей деятельности в Российской Федерации еще 8 марта. Однако теперь выяснилось, что даже обходными путями заветные бутылки не смогут попасть на российские прилавки.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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