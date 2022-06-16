Эксперты перечислили преимущества подмосковной клубники перед привозной

Сочная ягода скоро появится на прилавках

В Подмосковье стартовал сезон клубники. Сейчас местные жители могут приобрести привозную, южную ягоду, однако в скором времени на прилавках появятся и урожаи с подмосковных грядок.

При этом опытные эксперты подчеркивают, что местная ягода имеет ряд преимуществ перед импортной, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". В первую очередь, речь идет о свежести и экологичности.

В Московской области выращивают клубничку без химических удобрений. Также нужно отметить, что ягода попадает на стол покупателя практически сразу с грядки, а вот привозная клубника долго хранится, также нужно время на перевозку и сортировку, что негативно сказывается на ее качестве.

Стоит отметить, что импортозамещение в России идет полным ходом. Как сообщает "Радио 1", уже к концу 2024 года в Московской области станут производить отечественные средства защиты растений.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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