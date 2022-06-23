Танкеры с российской нефтью стали таинственно пропадать посреди океана

Танкеры с российской нефтью стали таинственно пропадать посреди океана
Фото: Maxar Technologies / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Происходящему нашли вероятное объяснение журналисты

За последние десять дней, по меньшей мере, три танкера, которые перевозили российскую нефть, пропали с радаров системы транспортного слежения. Об этом сообщает Bloomberg.

Чаще всего пропажа происходит, когда суда приближаются к Азорским островам – примерно 1,5 тыс км к западу от материковой Португалии. Некоторые российские грузы начинают исчезать из поля зрения по пути в Азию. 

Журналисты издания полагают, что в этих регионах происходит перегрузка российской нефти на другие танкеры. Раньше, до начала спецоперации, таких переводов там не совершали. К тому же зона находится вне поля зрения спутникового мониторинга. 

Обычно при перезагрузке не отключают свои радары. В данном случае, указывается в статье, покупатели могут хотеть совершить сделку конфиденциально, поскольку ранее ЕС ввел запрет на покупку российской нефти, который полностью вступит в силу в декабре. 

Ранее из поля зрения мониторинговых систем суда исчезали при транспортировке подсанкционных потоков – к примеру, из Ирана или Венесуэлы. 

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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