У России могут отобрать часть "Северного потока -2"

У России могут отобрать часть "Северного потока -2"
Nord Stream AG/www.globallookpress.com
Берлин уже ищет способы экспроприации

Министерство финансов Германии в настоящее время рассматривает возможность национализации участка газопровода "Северный поток – 2", которые пролегает по территории ФРГ. Соответствующая информация приведена в Spiegel, который ссылается на собственные источники в государственном секторе.

Согласно приведенным данным, немецкий Минфин изучает возможность экспроприации участка газовой магистрали – в таком случае она будет отрезана от остальной части "Северного потока – 2", проложенного через несколько стран из Российской Федерации. 

В случае экспроприации национализированный участок газопровода соединят с подвижным терминалом сжиженного природного газа. Однако проблема заключается в том, что газовая магистраль уже является частью распределительной системы в ФРГ. Правда, в таком случае топливо можно закачивать в южные регионы Германии.

Однако в газовой отрасли ФРГ опасаются, что окружающей среде страны будет нанесен урон из-за подъема и отделения труб, процедура также потребует определенного согласования. В определенни собственности участка возникают проблемы: операторNord Stream 2 AG в настоящее время недалек от банкротства.

По словам эксперта в сфере энергетики Владимира Демидова, намеченный Берлином курс по возрождению угольной промышленности наносит стране колоссальный экологический ущерб, что довольно протиречиво с точки зрения "зеленого перехода", передает телеканал "360".

Источник: Spiegel ✓ Надежный источник
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