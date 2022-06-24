Берлин уже ищет способы экспроприации

Министерство финансов Германии в настоящее время рассматривает возможность национализации участка газопровода "Северный поток – 2", которые пролегает по территории ФРГ. Соответствующая информация приведена в Spiegel, который ссылается на собственные источники в государственном секторе.

Согласно приведенным данным, немецкий Минфин изучает возможность экспроприации участка газовой магистрали – в таком случае она будет отрезана от остальной части "Северного потока – 2", проложенного через несколько стран из Российской Федерации.

В случае экспроприации национализированный участок газопровода соединят с подвижным терминалом сжиженного природного газа. Однако проблема заключается в том, что газовая магистраль уже является частью распределительной системы в ФРГ. Правда, в таком случае топливо можно закачивать в южные регионы Германии.

Однако в газовой отрасли ФРГ опасаются, что окружающей среде страны будет нанесен урон из-за подъема и отделения труб, процедура также потребует определенного согласования. В определенни собственности участка возникают проблемы: операторNord Stream 2 AG в настоящее время недалек от банкротства.

По словам эксперта в сфере энергетики Владимира Демидова, намеченный Берлином курс по возрождению угольной промышленности наносит стране колоссальный экологический ущерб, что довольно протиречиво с точки зрения "зеленого перехода", передает телеканал "360".