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Глава Mitsui OSK, одного из крупнейших азиатских судоходных конгломератов, Такеши Хасимото полагает, что Япония продолжит закупать СПГ в России. Своим мнением он поделился с Financial Times.
Причиной этому являются стремительный рост цен на энергоносители и ограниченная перспектива перезапуска АЭС. На данный момент альтернатив российскому СПГ, который поставляется по долгосрочным контрактам, у Токио нет.
"Сейчас спотовый рынок как СПГ , так и угля достаточно дорог. Это одна из причин, почему Япония так не хочет прекращать импорт СПГ из России", – приводит его слова МИР24.
Всего на газ из России приходится около 10% импортируемого Японией топлива.
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