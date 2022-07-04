Цена на топливо на международном рынке слишком высокая

Глава Mitsui OSK, одного из крупнейших азиатских судоходных конгломератов, Такеши Хасимото полагает, что Япония продолжит закупать СПГ в России. Своим мнением он поделился с Financial Times.

Причиной этому являются стремительный рост цен на энергоносители и ограниченная перспектива перезапуска АЭС. На данный момент альтернатив российскому СПГ, который поставляется по долгосрочным контрактам, у Токио нет.

"Сейчас спотовый рынок как СПГ , так и угля достаточно дорог. Это одна из причин, почему Япония так не хочет прекращать импорт СПГ из России", – приводит его слова МИР24.

Всего на газ из России приходится около 10% импортируемого Японией топлива.

