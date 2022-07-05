Киев потребовал арестовать сухогруз, который шел под российским флагом

Казахстанская сторона может рассторгуть договор аренды с российской компанией, если расследование выявит факты нарушения законодательства. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев, передает РИА "Новости".

Основная позиция Казахстана по поводу скандала заключается в том, что они передали судно в аренду не попавшей под санкции фирме из России. Ответственность за соблюдение международных правил лежит на арендателе. Министр такжее отметил, что первая оценка ситуации должна быть со стороны Турции.

"Тогда понятно будет, есть ли правовые последствия и основания для расторжения контракта и возврата судна", – приводит его слова RT.

Напомним, сухогруз "Жибек жолы" был задержан в турецком порту Карасу по требованию. Киева – украинская сторона заявляет, что судно перевозило зерно из Бердянска, хотя правовых оснований для этого нет. По неофициальной информации, на нем находится 4,5 тысяч тонн пшеницы, на таможне говорят о 7 тысячах тонн.

Сейчас специалисты Турции устанавливают происхождение зерна на сухогрузе, сообщает телеканал "360". Турецкая сторона старается действовать осторожно в расследовании, поскольку Анкара выступает посредником на переговорах между Киевом и Москвой по организации транспортного зернового коридора – встреча между представителями стран может состояться уже на следующей неделе.



