Рынок считает, что текущее укрепление американской валюты - не предел

Эксперт в сфере инвестирования Сергей Суверов высказался по поводу недавнего ослабления российской валюты к доллару – рубль упал 5 июля до 61 единицы за "американца".

По словам спикера, если российские власти нацелятся на валютные интервенции, курс американской валюты будет расти. Хотя как конкретно развернется ситуация, не знает никто. Пока что рынок замер в ожидании более дешевой национальной валюты.

Близится завершение дорогих депозитов. На часть суммы, считает спикер, можно приобрести доллары. Если вы располагаете не самыми большими суммами, приобретите в наличной форме валюту и храните ее в банковских ячейках – ведь банковские организации могут ввести комиссию, направленную на хранение этих средств.

Напомним, сегодня, 5 июля, курс американской валюты впервые поднялся выше 60 рублей – впервые с начала июня, передает телеканал "360".