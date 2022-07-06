Ближайший месяц поставки осуществляться не будут

Деятельность Каспийского трубопроводного консорциума была временно прекращена на 30 дней. Такое решение вынес суд в Новороссийске, выявив нарушения на производственных объектах организации, сообщает РБК.

Произошедшее связано с мартовской аварией, когда два из трех причальных устройств, которые занимаются погрузкой нефти в танкеры, получили серьезные повреждения. После устранения аварии и разлива топлива, Ространснадзор провел собственную проверку по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, пишет RT.

Поскольку КТК действует в рамках российского законодательства, то решение суда пока исполнят, но в компании заверили, что намереваются обжаловать вердикт, передает телеканал "360".

Крупнейшими акционерами КТК являются Россия, Казахстан, Chevron и "Лукойл". Консорциум обслуживает основной маршрут транспортировки нефти из Казахстана в Европу и Северную Америку. Сырье из трубы отгружается на танкеры через морской терминал около Новороссийска. Всего по трубопроводу Тенгиз – Новороссийск, протяженностью более 1,5 тыс километров, поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.