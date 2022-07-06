Бедность россиян назвали причиной ухода компаний из России

Бедность россиян назвали причиной ухода компаний из России
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Многие из них могут вернуться, но позже

Выход многих зарубежный компаний с российского рынка ряд экспертов связывает с желанием проучить Россию за спецоперацию на Украине. С ними не согласен экономист Олег Комолов. Своим мнением он поделился с "Комсомольской правдой". 

Эксперт отметил, что причины ухода фирм не политические, а исключительно экономические. Многие производства иностранных компаний представляют собой отверточную сборку, которая не может существовать без зарубежных поставок. А поскольку логистические цепочки нарушены, их работа становится невозможной. 

Вторая, не менее важная причина – покупательная способность россиян. Реальные доходы российского населения, согласно официальным прогнозам Минфина, в этом году упадут почти на 7%. Дополнительно за последние несколько лет они еще упали на 6,1% – всего 13%. Это подрывает спрос и делает рынок менее привлекательным для инвесторов.

Тем не менее, по мнению специалиста, такая тенденция носит временный характер.

"Большинство из них вернутся, когда нормальный бизнес в стране сможет опять существовать, когда цепочки поставок будут восстановлены. И самое главное – когда стабилизируется валютный курс", – отметил он.

Экономист подчеркнул, что иностранным компаниям сложно работать в условиях, когда стоимость зарубежной валюты к национальной колеблется от 50 до 120 рублей за единицу.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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