Хотя докризисного уровня банкам уже не видать

Возобновление кредитной выдачи для россиян наращивает темпы восстановления еще быстрее, чем после первой волны коронавируса, говорится в отчете Frank RG. Однако наивно полагать, что объем кредитования в стране достигнет уровня 2021 года, считают эксперты.

Летом текущего года кредитные организации страны одобрили выдачу населению порядка 675 миллиардов рублей. В сравнении с уровнем кредитования за май показатель вырос на целых 69,8 процента – таких резких перепадов не наблюдалось с 2014 года. Однако даже подобный рост не смог достигнуть показателей марта и февраля, когда розница превышала триллион рублей.

Основными драйверами выступили необеспеченные кредиты с ипотечными программами. За июнь российские банки выдали наличными средствами практически 350 миллиардов рублей. Средняя сумма средств, одобренных для выдачи – 227,4 тысячи рублей.

Автокредитование растет куда более медленно – за июнь 2022 года жители Российской Федерации взяли порядка 39,2 тысячи ссуд на приобретение авто общей суммой в 51,7 миллиарда рублей, что в денежном выражении превысило на 33 процента майские показатели.



Эксперты ипотечного рынка же утверждают, что после снижения ставки программы до 7 процентов годовых в стране вырос спрос на жилье, передает телеканал МИР24.