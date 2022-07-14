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Экономист Атем Тузов назвал четыре способа хранить сбережения, которые наиболее безопасны в России. По его заявлению, лучше всего вложиться в юани – китайскую валюту. Это более безпастно в данной ситуации, поскольку на КНР сейчас не могут надавить ни США, ни ЕС.
Выбора на российском рынке особо нет, поэтому другую часть сбережений он посоветовал хранить в российской валюте и золоте – оно всегда ликвидно. Другой вариан – вложиться в недвижимость, передает URA.RU.
"Потому что бегать между валютами, опасаться рисков – это не то, что ждешь от инвестиций", – подчеркнул специалист.
Самые рискованные формамы сбережений сейчас – в американской и европейской валюте на счетах, без фактического наличия денежных купюр. Тузов не исключает, что в определенный момент всем банкам России могут закрыть корсчета в долларах и евро, сообщает телеканал "360".
Хранить средства в валюте дружественных соседей по СНГ тоже не стоит, поскольку в случае новой эскалации неизвестно, куда ситуация может в конечном итоге зайти. Поэтому на данным момент из денежных активов лучше выбирать наличные доллары или евро, либо безналичные юани.
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