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На сегодняшний день Подмосковье является вторым в России регионом по производству сыра. Уже в самое ближайшее время область может выбиться в лидеры по этому показателю.
Так, на предприятии "Сырная долина", которое находится в Дмитровском округе, приступил к работе современный комплекс по глубокой переработке молока. Предприятие производит сыр высокого качества и продолжает активно развиваться в данном направлении.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", каждый день на сырном заводе перерабатывают 15 т этого популярного продукта.
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