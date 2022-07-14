Город славится своим производством

На сегодняшний день Подмосковье является вторым в России регионом по производству сыра. Уже в самое ближайшее время область может выбиться в лидеры по этому показателю.



Так, на предприятии "Сырная долина", которое находится в Дмитровском округе, приступил к работе современный комплекс по глубокой переработке молока. Предприятие производит сыр высокого качества и продолжает активно развиваться в данном направлении.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", каждый день на сырном заводе перерабатывают 15 т этого популярного продукта.