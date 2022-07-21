В долгах оказались миллионы граждан

Кредитные организации в России за июнь текущего года достигли рекорда в выдаче кредитных карт (более 1,7 миллиона эмитентов). Однако в месте с тем в стране зафиксирован рекорд просроченной задолженности по кредиткам – "пластика" с неуплаченным вовремя долгом в России более трех миллионов.

Суммарная задолженность населения по выданному за указанный период "пластику" составляет около 120,5 млрд рублей. Хотя средний лимит одобренной для кредитной карты суммы за месяц остался в относительно прежних показателях – 69,9 тыс. в июне против 69,2 в мае соответственно.

Общий объем просроченной задолженности по кредитным картам у населения России вырос до 183 миллиардов рублей, передает "Прайм", ссылаясь на РИА "Новости".

Эксперты указывают, что банки наблюдают за спросом на кредитки, что и вызывает впоследствии рост дефолтных карт. В дальнейшем число просроченных кредиток будет расти.

Ранее эксперты рассказали, как можно улучшить свою кредитную историю. Банковский специалист Владимир Шикин указал, что узнать информацию по своим кредитам можно совершенно бесплатно, пишет "Радио 1".