Москва закатила заслуженную оплеуху заистерившему из-за газа "Евросоюзу"

Москва закатила заслуженную оплеуху заистерившему из-за газа "Евросоюзу"
Mohssen Assanimoghaddam/www.globallookpress.com
Накалять ситуацию до предела и обвинять в этом объект своих нападок - как минимум странно

Сокращение газовых поставок в ЕС – следствие условно косвенной реакции Российской Федерации на усложнение отношений с Брюсселем. Такого мнения придерживается эксперт в сфере энергетики Александр Фролов.

Как полагает специалист, Москва вовсе не отказывается от поставок голубого топлива в Европу. Однако отвечает сокращениями экспорта на постоянные обвинения. Транзитеры также оказались замешаны в этом "энергетическом диалоге".

Так, Украина столкнулась с падением поставок из-за отказа пропускать в Европейский союз российский газ. Польша также спровоцировала санкционные меры со стороны Москвы, национализировав долю "Газпрома" в национальном операторе.

Политическое руководство ЕС также не желает брать на себя ответственность за падение прокачки. Вместо того, чтобы решить проблему, местные элиты готовят население к отказу от поставок "Газпрома".

Как пишет телеканал "360", глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже открыто заявила, что Старому свету грозит окончательное прекращение поставок топлива из РФ.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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