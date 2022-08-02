Старый Свет ждут катастрофические времена

В мире продолжают звучать не самые добрые заявления по поводу того, что в ближайшем будущем ждет Европу. Агентство Bloomberg утверждает, что ФРГ имеет всего лишь три месяца, чтобы не допустить катастрофы из-за дефицита энергоносителей. Экономист Михаил Делягин считает, что западные обозреватели пытаются посеять в душах читателей тревогу – не очень ясно, откуда взялся сам термин "катастрофа" и почему речь идет именно о трехмесячном периоде.

Однако, справедливо отмечает спикер, факт остается фактом: даже относительно небольшой промежуток времени привел к тому, что в Европе взвинтили цены на электроэнергию. В Германии же сократилось производство 16% фирм. Компании банкротятся, технологические цепочки обрываются – то есть наблюдается спад промышленного производства.

Даже Франция столкнулась с проблемами ядерных реакторов – ведь поставки урана из африканских государств теперь ограничены. Энергия дорожает и ее становится банально меньше. Как следствие, растет безработица, социальная сфера начинает переживать потрясения.

В условиях растущей бедности европейские власти начнут применять в отношении населения террористические методы – чтобы попытаться совладать с неизбежной протестной волной.

"Про формальные признаки демократии можно уже забыть – как и о правах человека. Даже в анекдотах они не сохранятся", – подытожил экономист.

А Business Insider, по информации URA.ru, утверждает, что газовый кризис в ЕС перешел у "ужасному сценарию".