Около границы более месяца сжигают топливо

Ежедневно с 17 июня возле компрессорной станции "Газпрома" у восточной границы Финляндии с Россией горит пламя. Издание Yle пишет, что скорее всего речь идет о сжигании природного газа. Факел особо виден по вечерам на побережье муниципалитета Виролахти.

Эксперты в отрасли рассказали изданию, что факельное сжигание газа происходит в нескольких случаях: если произошел сбой на терминале СПГ или нужно поддерживать постоянное давление в газовом резервуаре.

Иногда это делают и в случаях, когда газ не может быть доставлен потребителю или потребитель не может его принять. Россия перестала поставлять топливо в Финляндию в конце мая из-за отказа последней платить за него в рублях. Однако затяжной процесс чаще всего указывает на серьезные проблемы или аварийную ситуацию на станции.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас заявил, что факельное горение негативно сказывается на состоянии окружающей среды. При сжигании образуется "черный" углерод, который ускоряет изменения климата в северных регионах и приводит к таянию ледников.

Ранее сообщалось, что на станции "Портовая" около Финляндии вышел из строя газотурбинный двигатель, поэтом упоставки газа из России постепенно сокращались.